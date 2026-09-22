Borbet verlängert seine Servicezeiten zur Umrüstsaison

In der kalten Jahreszeit spielen neben dem Design von Rädern vor allem Funktionalität und Freigaben eine entscheidende Rolle. Borbet bietet dafür „ein breites Sortiment an wintertauglichen Rädern mit mehreren neuen Designs, die direkt lieferbar sind“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Ein Sortiment, zu dem Kunden in der jetzt anlaufenden Umrüstsaison das Borbet-Vertriebsteam länger als ansonsten üblich erreichen kann. Das Vertriebsteam ist ab sofort montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr für seine Kunden erreichbar. Über den B2B-Shop können zudem rund um die Uhr Bestände eingesehen und Bestellungen platziert werden.