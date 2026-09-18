Webinar zur Reifeninstandsetzung für BRV-Mitglieder

Da nach den Worten des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) in seiner Geschäftsstelle immer wieder Fragen zum Thema Reifenreparatur auflaufen, verweist die Branchenvertretung seine Mitglieder auf ein kostenloses anderthalbstündiges Webinar dazu. Angeboten wird es vom Bundesinnungsverband des Kfz-Handwerkes (BiV) in Zusammenarbeit mit dem BRV am 29. September ab 10 Uhr als Teams-Meeting unter dem Titel „Reifeninstandsetzung im Kfz-Handwerk“. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wer eine gewerbliche Reifeninstandsetzung anbieten/ausführen darf, welche Schäden/Reifentypen repariert werden dürfen oder welche rechtlichen Vorgaben in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Den entsprechenden Teilnahmelink samt Anmeldedaten hat der BRV per E-Mail an seine Mitglieder verschickt.