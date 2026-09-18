https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Zur-diesjaehrigen-Open-House-Veranstaltung-kamen-immerhin-1.750-Besucher-zu-Best4Tires-ins-Zentrallager-nach-Duerrholz-Daufenbach.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-18 09:28:362026-09-18 11:24:11Suche nach Vernetzung und Partnerschaft führt vielfach zu Best4Tires
Suche nach Vernetzung und Partnerschaft führt vielfach zu Best4Tires
Der Reifenmarkt ist permanent im Wandel. Einer der Megatrends, der große Brüche in der Art und Weise provoziert, wie in der „Wertschöpfungskette Reifen“ interagiert und entschieden wird, ist die Digitalisierung. Sie sorgt dabei für ein Veränderungstempo in der Beziehung hin zum Endverbraucher wie auch zwischen den handelnden Unternehmen, das den einen oder anderen zurücklässt. Der Bedarf nach Vernetzung und nach Partnerschaft steigt parallel dazu an, gerade bei kleineren Marktteilnehmern, ist man beim Großhändler Best4Tires überzeugt und verweist dabei etwa auf die Erfolge, die man mit dem jungen Garage4Tires-Netzwerk sowie seinen vorsaisonalen Open-House-Tagen erzielen kann.
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