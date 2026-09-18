Suche nach Vernetzung und Partnerschaft führt vielfach zu Best4Tires

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Zur diesjährigen Open-House-Veranstaltung kamen immerhin 1.750 Besucher zu Best4Tires ins Zentrallager nach Dürrholz-Daufenbach und dokumentierten damit die symbiotische Beziehung zwischen Großhändler und Kunde (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Der Reifenmarkt ist permanent im Wandel. Einer der Megatrends, der große Brüche in der Art und Weise provoziert, wie in der „Wertschöpfungskette Reifen“ interagiert und entschieden wird, ist die Digitalisierung. Sie sorgt dabei für ein Veränderungstempo in der Beziehung hin zum Endverbraucher wie auch zwischen den handelnden Unternehmen, das den einen oder anderen zurücklässt. Der Bedarf nach Vernetzung und nach Partnerschaft steigt parallel dazu an, gerade bei kleineren Marktteilnehmern, ist man beim Großhändler Best4Tires überzeugt und verweist dabei etwa auf die Erfolge, die man mit dem jungen Garage4Tires-Netzwerk sowie seinen vorsaisonalen Open-House-Tagen erzielen kann.

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