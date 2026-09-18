Stefano Sanchini verantwortet sämtliche Vertriebsaktivitäten von Bridgestone in Europa

Bridgestone gibt eine personelle Veränderung in der europäischen Führung bekannt, mit der das Unternehmen die Kundenorientierung weiter stärken, die Zusammenarbeit über verschiedene Produktgruppen hinweg vereinfachen und seine weiteren Wachstumsambitionen unterstützen möchte. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 wird Stefano Sanchini zum President, Europe Sales, ernannt, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. In dieser neu erweiterten Funktion wird er die europäische Vertriebsorganisation von Bridgestone sowohl im Consumer- als auch im Commercial-Geschäft leiten und die Vertriebsaktivitäten für Pkw, Lkw und Busse, Landwirtschaft, Off-the-Road, Motorrad sowie Erstausrüstung (OE) zusammenführen.

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