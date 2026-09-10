Bridgestone unterstützt Katastrophenschutz mit Reifenspende

Bridgestone unterstützt den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) des Rheingau-Taunus-Kreises mit einer Reifenspende und trägt damit zur zuverlässigen Mobilität des Betreuungszugs im Katastrophenschutz bei. Für den neuen Einsatzleitwagen der Einheit stellt der Hersteller einen Satz Reifen vom Typ Duravis All Season Evo zur Verfügung. Das Fahrzeug dient als mobile Führungsstelle und spielt damit eine wichtige Rolle bei der Koordination der Einsätze. Der Betreuungszug des ASB Rheingau-Taunus-Kreises unterstützt sowohl überregional Menschen in Notlagen als auch Sanitätsdienste bei lokalen Großveranstaltungen. So waren die Einsatzkräfte unter anderem während der Flutkatastrophe im Ahrtal über mehrere Wochen im Einsatz sowie an der polnisch-ukrainischen Grenze. Dort versorgten sie Betroffene unter anderem mit Notunterkünften, Strom und Essen und leisteten erste psychische Notfallbetreuung. Der bisherige Einsatzleitwagen musste in diesem Jahr dringend ersetzt werden. Dafür übernahm der ASB ein ausgemustertes Fahrzeug der Feuerwehr Dietzenbach, das aufbereitet wurde und künftig dem Katastrophenschutz als neue mobile Führungsstelle zur Verfügung steht.