Apollo Tyres‘ neue EnduMile-Lkw-Reifen können Rollwiderstand und Laufleistung

Apollo Tyres stellt gleich drei neue Lkw-Reifen für die Langstrecke vor. Die neuen EnduMile LHA, EnduMile LH Front und EnduMile LHD ergänzen dabei den bereits Ende 2023 eingeführten Anhängerreifen EnduMile LHT. Das damit umfassende Fernverkehrsreifensortiment soll Flottenbetreibern dabei helfen, „die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer zu senken“, wie dazu der Hersteller im Vorfeld zu kommende Woche in Hannover stattfindenden IAA Transportation betont, wo die neuen Reifen zu sehen sein werden. Und dabei sollen die Reifen der EnduMile-Reihe vor allem „ein optimales Gleichgewicht“ schaffen zwischen den Bedürfnissen der Kunden nach einerseits der Maximierung der Kraftstoffeffizienz über einen verringerten Rollwiderstand und andererseits einer konstant hohen Laufleistung. Wie Apollo Tyres aus Indien dazu betont, bräuchten die neuen Reifen den Vergleich auch mit „führenden Tier-1-Wettbewerbern“ nicht zu scheuen.

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