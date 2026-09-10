https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Der-Laufenn-S-Fit-2-wird-nun-auch-ab-Werk-auf-dem-Seat-Leon-und-Seat-Leon-Sportstourer-verbaut.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-10 10:33:292026-09-10 10:33:29Hankook-Schwestermarke Laufenn steigt tiefer bei Volkswagen als OE-Partner ein
Hankook-Schwestermarke Laufenn steigt tiefer bei Volkswagen als OE-Partner ein
Nachdem Hankook Anfang des Jahres erstmals von einer Laufenn-Erstausrüstung berichten konnte, und zwar mit dem S Fit 2 beim Škoda Octavia in der Dimension 205/55 R17 91V, folgt nun der nächste Schritt. Medienberichten zufolge wird der Reifen der „Schwestermarke“ – der aus Südkorea stammende Hersteller spricht bewusst nicht mehr von einer Zweitmarke und unterstreicht damit die Relevanz von Laufenn – nun auch ab Werk auf dem Seat Leon und Seat Leon Sportstourer verbaut, dies wiederum in den Größen 205/55 R16 und 225/40 R18. Wie es dazu heißt, baue der Hersteller damit gezielt seine Präsenz in der europäischen Erstausrüstung weiter aus.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!