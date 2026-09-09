Weltrekordversuch mit Michelin-bereifter Triumph

Der zweifache Rally-Dakar-Sieger und Red-Bull-Athlet Sam Sunderland will mit einer Triumph Tiger 1200 Rally Explorer einen neuen Weltrekord für die schnellste Weltumrundung mit dem Motorrad aufstellen. Die bisherige Bestmarke steht dabei seit mehr als zwei Jahrzehnten ungeschlagen bei 19 Tagen, acht Stunden und 25 Minuten. Um diese Zeit zu unterbieten, muss er durchschnittlich fast 1.000 Meilen (gut 1.600 Kilometer) pro Tag abspulen bzw. bis zu 17 Stunden im Sattel seiner mit Michelins „Anakee Road“ ausgerüsteten Maschine sitzen und insgesamt mehr als 18.000 Meilen (fast 29.000 Kilometer) über fünf Kontinente zurücklegen. Sunderlands Route mit sechs Etappen begann am 5. September in London, von wo aus es über Istanbul in Richtung Südostasien über Bangkok nach Kuala Lumpur geht, bevor dann die Durchquerung Australiens von Perth nach Sydney ansteht sowie das Durchfahren Neuseelands seiner gesamten Länge nach, um ihn für die längste Etappe der Reise quer durch Nordamerika von Vancouver nach Montreal zu führen und es zum Schluss von Casablanca zurück nach London geht. „Mehr als 18.000 Meilen über fünf Kontinente in weniger als 19 Tagen zurückzulegen, wird sowohl an den Fahrer als auch an das Motorrad enorme Anforderungen stellen,“ meint Nick Bell, Chief Marketing Officer bei Triumph Motorcycles.