https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Teil-des-neuen-Markenauftritts-von-Pyrum-Innovations-oben-ist-ein-neues-Logo-einschliesslich-dem-Claim-Rethink-Resources.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-09 15:46:122026-09-09 15:47:16Pyrum Innovations präsentiert neuen Markenauftritt und Claim
Pyrum Innovations präsentiert neuen Markenauftritt und Claim
Das auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierte Unternehmen Pyrum Innovations präsentiert einen neuen Markenauftritt samt Claim. Wie das in Dillingen/Saar ansässige Unternehmen erklärt, wolle man mit dem neuen Logo, einem weiterentwickelten Corporate Design und einer vollständig überarbeiteten Website nach außen hin sichtbar machen, „wie sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren entwickelt hat: Technologisch, unternehmerisch und international.“
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