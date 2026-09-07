AZuR und Partner wollen helfen, Bereifungskosten zu senken

Auch auf der diesjährigen IAA Transportation will die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) das Potenzial runderneuerter Nutzfahrzeugreifen für die Transport- und Logistikbranche in den Fokus rücken, nachdem man bei der Messe vor zwei Jahren Premiere feiern konnte. Entsprechende Reifen könnten Flottenbetreibern dabei helfen, „Bereifungskosten zu senken und die mit der Herstellung verbundenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren“, so das Netzwerk in einem Vorbericht zu der kommenden Dienstag in Hannover beginnenden Messe. Dabei setzt AZuR auf die Kompetenz seiner Partner Pneus Gern, Rigdon und TireCheck, mit denen man gemeinsam auf der IAA Transportation ausstellt.

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