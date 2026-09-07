Der Fülldruck, das Maß aller Dinge bei Landwirtschaftsreifen

Die Verantwortlichen hinter der Landwirtschaftsreifenmarke Alliance, die seit 2016 zu Yokohama Rubber gehört, haben Ende August ihren ersten Feldtag in Ostdeutschland veranstaltet und wurden dabei durch Großhändler Bohnenkamp und den Landtechnikanbieter Agravis unterstützt. Bei dem Event in Schernikau, einem Ortsteil von Bismark (Altmark) in Sachsen-Anhalt, konnten Landwirte und Agrarfachleute aus der Region an vier Live-Stationen teilnehmen und „die Reifentechnologie in praktische Entscheidungen übersetzten“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Die Demonstrationen konzentrierten sich dabei auf die richtige Steuerung des Reifendrucks bei Feldspritzen, bereift mit dem VF-Reifen Agriflex+ 354, die Zugkraft in Abhängigkeit vom Reifendruck, gezeigt anhand des Agriflex+ 372, Bodenverdichtung und Aufstandsfläche, ebenfalls anhand des Agriflex+ 372, sowie den Einfluss des Reifendrucks auf Schlupf und Betriebskosten anhand des Agriflex+ 373.

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