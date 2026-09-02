Shandong Linglong baut Transporter-/Van-Reifensortiment mit zwei Neuen aus

Shandong Linglong ist nicht nur mit seiner Reifenmarke Linglong im europäischen Markt präsent. Auch die Marken Crosswind und Leao gehören zum Angebot des aus China stammenden Herstellers. Während der Sommerreifen Linglong Dura Master Van bereits seit dem Frühjahr im Markt ist, sollen nun zwei weitere Neuheiten für das Segment folgen: der Dura Peak Van von Crosswind und der Nova-Force Van2 von Leao Tire.

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