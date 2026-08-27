https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Autofahrer-seien-hin-und-hergerissen-beim-Thema-Onlinekauf-von-Kfz-Ersatzteilen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-27 14:01:462026-08-27 14:01:46Dekra-Aftersales-Studie: Kunden würden Mehrkosten beim Teileeinbau hinnehmen
Dekra-Aftersales-Studie: Kunden würden Mehrkosten beim Teileeinbau hinnehmen
Der Kauf von Autoersatzteilen im Internet ist längst kein Nischenphänomen mehr. Das zeigen nicht nur die Umsatzkennzahlen großer Onlinehändler, der Eindruck wird auch durch eine aktuelle Befragung der Prüfgesellschaft Dekra und des Marktforschungsinstituts Ipsos bestätigt. Danach haben immerhin 42 Prozent der insgesamt 1.000 im Juni in Deutschland befragten Autobesitzer bereits Autoteile online gekauft, weitere elf Prozent haben das in Zukunft vor, erläutert Dekra dazu in einer Mitteilung. Demnach seien mehr als die Hälfte der für die Ipsos-/Dekra-Aftersales-Studie Befragten „tatsächliche oder potenzielle Onlinekunden auf dem Ersatzteilmarkt“, heißt es dort weiter.
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