Bear-Machines liefert ersten Bear-Cut-Vollautomaten aus

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Nachdem der Bear-Cut-Vollautomat erst im Juni auf der Tire Cologne präsentiert wurde (Foto), ist die Maschine nun bereits im Markt angekommen, und zwar bei Reifenbörse Arnold (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Auf der Tire Cologne vor wenigen Wochen erst wurde er vorgestellt, nun hat Bear-Machines den ersten Vollautomaten seiner Bear-Cut genannten Nachschneidemaschine für Nfz-Reifen ausgeliefert. Wie das im münsterländischen Heek ansässige Unternehmen dazu online berichtet, habe man nun aber nicht nur die erste vollautomatische Nachschneidemaschine ausliefern können, und zwar an Reifenbörse Arnold mit Sitz in Bergkamen, sondern man könne damit gleichzeitig auch erstmals einen Premio-Partner zu seinen Kunden zählen.

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