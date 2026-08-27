Autos mit hoher Laufleistung brauchen passende Schmierstoffe & Co.

Die Autos auf europäischen Straßen werden immer älter. Mittlerweile bringen es Pkw in der Europäischen Union auf ein Durchschnittsalter von 12,7 Jahren. Dieser Trend gilt auch für Deutschland, wo Pkw immerhin noch 10,9 Jahre alt sind – wohlgemerkt: im Durchschnitt. Und die Tendenz ist steigend, lag dieser Wert doch vor zehn Jahren noch bei ‚nur‘ 9,2 Jahren. Werkstätten und Autofahrer stellt diese längere Nutzungszeit vor konkrete Aufgaben, denn je älter die Technik, desto wichtiger werden Wartung und Pflege mit den dafür geeigneten Produkten.

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