Handels-/Montagepartner gesucht: Manhart will wachsen

Der eigenen Worten zufolge auf die Veredelung von Premiumfahrzeugen spezialisierte Tuner Manhart feiert in diesem Jahr nicht nur sein 40-jähriges Bestehen, sondern hat sich weiteres Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Vor diesen Hintergrund sucht das Unternehmen, das seit Jahresbeginn seinen Sitz in der Motorworld Köln hat, Handels- und Montagepartner, die über entsprechende Service-, Beratungs- und Montageressourcen verfügen. „Und die hohen Qualitätsstandards der Marke Manhart erfüllen“, wie der Tuner noch ergänzt. Als registrierte Manhart-Händler könnten Partner des Unternehmens unter anderem von einer attraktiven Rabattstruktur profitieren, heißt es.