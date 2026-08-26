https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Manhart-sucht-Handels-und-Motagepartner.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-08-26 14:48:122026-08-26 14:48:12Handels-/Montagepartner gesucht: Manhart will wachsen
Handels-/Montagepartner gesucht: Manhart will wachsen
Der eigenen Worten zufolge auf die Veredelung von Premiumfahrzeugen spezialisierte Tuner Manhart feiert in diesem Jahr nicht nur sein 40-jähriges Bestehen, sondern hat sich weiteres Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Vor diesen Hintergrund sucht das Unternehmen, das seit Jahresbeginn seinen Sitz in der Motorworld Köln hat, Handels- und Montagepartner, die über entsprechende Service-, Beratungs- und Montageressourcen verfügen. „Und die hohen Qualitätsstandards der Marke Manhart erfüllen“, wie der Tuner noch ergänzt. Als registrierte Manhart-Händler könnten Partner des Unternehmens unter anderem von einer attraktiven Rabattstruktur profitieren, heißt es.
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