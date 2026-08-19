Maxam gibt auf Steinexpo Einblicke in aktuelles OTR-Reifensortiment

Maxam wird auf der kommenden Steinexpo nicht nur am Stand von Vertriebspartner Bohnenkamp präsent sein. Die OTR-Reifenmarke der Sailun Group plant auch einen eigenen stand auf der vom 2. bis zum 5. September wieder in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, stattfindenden Messe. Während der aus China stammende Hersteller dabei einen breiten Überblick über sein Sortiment geben will, sollen auch einige Reifen vor Ort zu sehen sein, die bisher noch keine größere Öffentlichkeit erfahren haben. So etwa der Maxam MS405 DumpXtra in 29,5R25, der auf Basis des bereits 2013 eingeführten MS405 entwickelt wurde. Der Reifen sei für Muldenkipper „in härtesten Einsätzen“ entwickelt worden und verfüge folglich über „eine verstärkte Konstruktion für maximale Langlebigkeit bei starken Stoßbelastungen“. Ebenfalls auf der Steinexpo zu sehen: der MS501 in 26,5R25. Der als „vielseitig“ beschriebene Reifen sei für Radlader entwickelt worden, „die unter unterschiedlichsten Bodenbedingungen eingesetzt werden“; der MS501 sei ein Reifen, „der hervorragende Traktion mit Schnitt- und Splitterfestigkeit verbindet“.