https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Die-Bohnenkamp-SE-hat-sich-nun-an-dem-in-den-Niederlanden-ansaessigen-Hersteller-von-massgefertigten-Stahlfelgen-und-Raedern-beteiligt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-19 10:48:262026-08-19 10:50:00Bohnenkamp steigt bei niederländischem Felgenhersteller Molcon ein
Bohnenkamp steigt bei niederländischem Felgenhersteller Molcon ein
Anfang Juni hatte Bohnenkamp mitgeteilt, man werde sein Sortiment durch die Aufnahme von Molcon-Felgen für sein gesamtes Vertriebsgebiet breiter aufstellen. Einige Wochen später nun ergänzt der in Osnabrück ansässige und auf Produkte für die Segmente Landwirtschaft, Erdbewegung und Nutzfahrzeuge spezialisierte Großhändler, man habe sich an der Molcon BV beteiligt, die am niederländischen Standort in Heinkenszand eine eigene Produktion für maßgefertigte Stahlfelgen und Räder betreibt. Mit diesem Schritt wollten beide Unternehmen ihre im Mai begonnene Zusammenarbeit vertiefen und „gezielt ihre Stärken in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service“ bündeln.
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