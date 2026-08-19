Aeolus Tyre führt multifunktionalen AGT24 Agrotruck-Reifen ein

Aeolus Tyre führt nun den neuen AGT24 für den breiten Markt ein, nachdem dieser als hochwertig beschriebene Agrotruck-Reifen zuvor Praxistests in Europa absolviert hat. Einer Mitteilung von Vertriebspartner Heuver Banden zufolge seien seit dem vergangenen September „mehrere Hundert Reifen auf dem europäischen Markt umfassend und erfolgreich getestet“ worden. Der neue Aeolus AGT24 – laut Heuver Banden „eine weiterentwickelte, stabile und qualitativ hochwertige Alternative“ – sei ab sofort bei dem im niederländischen Hardenberg ansässige Großhändler direkt ab Lager verfügbar und damit „genau zum richtigen Zeitpunkt im Vorfeld der anspruchsvollen Herbst- und Erntesaison“.

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