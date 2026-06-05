https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Molcon-Alle-Felgen-sind-doppelt-und-hochwertig-lackiert.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-05 09:41:462026-06-04 15:47:34Bohnenkamp nimmt Felgen von Molcon BV ins Programm auf
Bohnenkamp nimmt Felgen von Molcon BV ins Programm auf
Die Bohnenkamp SE stellt sich im Felgensegment breiter auf. Mit der Integration der Produkte von Molcon BV reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und qualitativ hochwertigen Rad-Reifen-Kombinationen in den Bereichen Landwirtschaft und Erdbewegung. Während Bohnenkamp seine europaweite Vertriebs- und Logistikstruktur einbringt, steuert Molcon die technische Entwicklungskompetenz und eine flexible Fertigung in Erstausrüsterqualität (OE) bei.
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