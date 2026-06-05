Bohnenkamp nimmt Felgen von Molcon BV ins Programm auf

Die Bohnenkamp SE stellt sich im Felgensegment breiter auf. Mit der Integration der Produkte von Molcon BV reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und qualitativ hochwertigen Rad-Reifen-Kombinationen in den Bereichen Landwirtschaft und Erdbewegung. Während Bohnenkamp seine europaweite Vertriebs- und Logistikstruktur einbringt, steuert Molcon die technische Entwicklungskompetenz und eine flexible Fertigung in Erstausrüsterqualität (OE) bei.

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