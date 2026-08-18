https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Dass-ein-Porsche-Rad-nach-einer-routinemaessigen-Reifenreparatur-beim-Wiederbefuellen-birst-laesst-Volker-Braun-langjaehriger-Reifenhaendler-aus-Bruchsal-und-sein-Team-ratlos-zurueck.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-18 15:50:362026-08-18 15:50:36Porsche-Rad platzt – „Wie kann so etwas passieren?“, fragt sich Bruchsaler Reifenhändler
Porsche-Rad platzt – „Wie kann so etwas passieren?“, fragt sich Bruchsaler Reifenhändler
Volker Braun ist ein erfahrener Reifenhändler. Und obwohl der heute 77-Jährige bereits seit über 40 Jahren die Reifen-Braun GmbH mit Sitz in Bruchsal betreibt, hat er doch noch nicht alles gesehen, was ein Experte in seinem Metier im Laufe eines Berufslebens üblicherweise so zu sehen bekommt. Dies zeigte sich am 1. Juli, als die routinemäßige Reparatur eines Reifens nach einer gewöhnlichen Stichverletzung dazu führte, dass das Rad nach dem Wiederbefüllen zerbirst – wohlgemerkt: das Rad, nicht der Reifen. In Bruchsal fragt man sich seither: „Wie kann so etwas passieren?“
wurde das vorher thermisch entlackt und pulverbeschichtet ?
Unabhängig von dem zerborstenen Rad: Sollte zur genauen Beurteilung des Schadens an einem Reifen dieser vor einer etwaigen Reparatur laut Branchenempfehlung nicht “generell von der Felge demontiert werden, da äußerlich nicht alle Beschädigungen und deren Folgeschäden erkennbar sind“?