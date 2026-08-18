Porsche-Rad platzt – „Wie kann so etwas passieren?“, fragt sich Bruchsaler Reifenhändler

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Dass ein Porsche-Rad – nicht der Reifen darauf – nach einer routinemäßigen Reifenreparatur beim Wiederbefüllen birst, lässt Volker Braun, langjähriger Reifenhändler aus Bruchsal, und sein Team ratlos zurück; nun fragt man sich dort: „Wie kann so etwas passieren?“ (Bilder: Reifen-Braun)

Volker Braun ist ein erfahrener Reifenhändler. Und obwohl der heute 77-Jährige bereits seit über 40 Jahren die Reifen-Braun GmbH mit Sitz in Bruchsal betreibt, hat er doch noch nicht alles gesehen, was ein Experte in seinem Metier im Laufe eines Berufslebens üblicherweise so zu sehen bekommt. Dies zeigte sich am 1. Juli, als die routinemäßige Reparatur eines Reifens nach einer gewöhnlichen Stichverletzung dazu führte, dass das Rad nach dem Wiederbefüllen zerbirst – wohlgemerkt: das Rad, nicht der Reifen. In Bruchsal fragt man sich seither: „Wie kann so etwas passieren?“

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2 Kommentare
  2. Nachfrager says:

    Unabhängig von dem zerborstenen Rad: Sollte zur genauen Beurteilung des Schadens an einem Reifen dieser vor einer etwaigen Reparatur laut Branchenempfehlung nicht “generell von der Felge demontiert werden, da äußerlich nicht alle Beschädigungen und deren Folgeschäden erkennbar sind“?

    Antworten

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