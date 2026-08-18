Porsche-Rad platzt – „Wie kann so etwas passieren?“, fragt sich Bruchsaler Reifenhändler

Volker Braun ist ein erfahrener Reifenhändler. Und obwohl der heute 77-Jährige bereits seit über 40 Jahren die Reifen-Braun GmbH mit Sitz in Bruchsal betreibt, hat er doch noch nicht alles gesehen, was ein Experte in seinem Metier im Laufe eines Berufslebens üblicherweise so zu sehen bekommt. Dies zeigte sich am 1. Juli, als die routinemäßige Reparatur eines Reifens nach einer gewöhnlichen Stichverletzung dazu führte, dass das Rad nach dem Wiederbefüllen zerbirst – wohlgemerkt: das Rad, nicht der Reifen. In Bruchsal fragt man sich seither: „Wie kann so etwas passieren?“

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