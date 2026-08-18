Magna Tyres Group baut „starke Finanzorganisation“ mit neuem CFO auf

Nachdem die Magna Tyres Group erst im vergangenen Jahr Hein de Wind zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt hat, setzt das Unternehmen seinen Kurs zur Stärkung des Führungsteams nun mit einer weiteren wichtigen Personalie fort: der Ernennung von Arnold van Woerkum as Chief Financial Officer. Der neue CFO war erst 2025 von der Van Mossel Automotive Group gekommen, einem der größten Automobilhandels- und Mobilitätsunternehmen Europas, das seinen Sitz – wie die Magna Tyres Group – ebenfalls im niederländischen Waalwijk hat. Seine Ernennung erfolge „in einer entscheidenden Phase“ für den OTR- und Nutzfahrzeugreifenspezialisten, heißt es von dort.

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