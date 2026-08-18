https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Bridgestone-hat-den-Potenza-Race-R-entwickelt-und-stellt-ihn-als-Erstausruestung-fuer-den-ebenfalls-neuen-Lamborghini-Revuelto-SV-vor.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-18 15:20:312026-08-18 15:20:31Bridgestone stellt neuen Potenza Race R mit OE-Partner Lamborghini vor
Bridgestone stellt neuen Potenza Race R mit OE-Partner Lamborghini vor
Bridgestone stellt seinen neuen Potenza Race R vor. Der Semi-Slick-Reifen für die Rennstrecke feierte seine Premiere nun beim „The Quail – A Motorsports Gathering“ im kalifornischen Carmel Valley zusammen mit dem ebenfalls neuen Lamborghini Revuelto SV (Super Veloce). Für den neuen Supersportwagen hat Bridgestone eine maßgeschneiderte Variante seines Track-Reifens entwickelt, wie der Reifenhersteller dazu betont.
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