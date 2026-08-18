Bridgestone stellt neuen Potenza Race R mit OE-Partner Lamborghini vor

Bridgestone stellt seinen neuen Potenza Race R vor. Der Semi-Slick-Reifen für die Rennstrecke feierte seine Premiere nun beim „The Quail – A Motorsports Gathering“ im kalifornischen Carmel Valley zusammen mit dem ebenfalls neuen Lamborghini Revuelto SV (Super Veloce). Für den neuen Supersportwagen hat Bridgestone eine maßgeschneiderte Variante seines Track-Reifens entwickelt, wie der Reifenhersteller dazu betont.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen