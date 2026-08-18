Bridgestone stellt neuen Potenza Race R mit OE-Partner Lamborghini vor

Bridgestone hat den Potenza Race R entwickelt und stellt seinen neuen Semislick-Reifen nun als Erstausrüstung für den ebenfalls neuen Lamborghini Revuelto SV vor (Bild: Lamborghini)

Bridgestone stellt seinen neuen Potenza Race R vor. Der Semi-Slick-Reifen für die Rennstrecke feierte seine Premiere nun beim „The Quail – A Motorsports Gathering“ im kalifornischen Carmel Valley zusammen mit dem ebenfalls neuen Lamborghini Revuelto SV (Super Veloce). Für den neuen Supersportwagen hat Bridgestone eine maßgeschneiderte Variante seines Track-Reifens entwickelt, wie der Reifenhersteller dazu betont.

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