Joint Venture in Tschechien bestellt Pyrum-Innovations-Thermolyseanlage

Seit knapp drei Jahren ist bekannt, dass in Tschechien ein Pyrolysewerk mit Pyrum-Innovations-Technologie entstehen und dass sich das aus Dillingen/Saar stammende Recyclingunternehmen im Rahmen eines Joint Ventures als 49-Prozent-Mitgesellschafter am Betrieb der Anlage beteiligen wird. Einer aktuellen Mitteilung zufolge habe man auf dem Weg zur Errichtung des Werkes nun einen weiteren wichtigen Schritt vollzogen: Das Gemeinschaftsunternehmen Suas ReTire s.r.o. hat den Anlagenkaufvertrag über die Lieferung der Pyrum-Thermolyseanlage für das geplante Recyclingwerk in Sokolov (Tschechien) unterzeichnet. Eine erste Anzahlung dazu an Pyrum Innovations erfolge in den kommenden Wochen. Die ersten Bauarbeiten am Standort haben Pyrum Innovations zufolge bereits begonnen. Insgesamt soll das Werk mit den drei Reaktoren über eine Recyclingkapazität von über 22.000 Tonnen Altreifen jährlich verfügen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das Frühjahr 2028 vorgesehen. Das geplante Investitionsvolumen beträgt einer früheren Mitteilung zufolge 1,4 Billionen Tschechische Kronen (57 Millionen Euro).