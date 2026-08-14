Delticom behält „Ausrichtung auf Profitabilität“ im Fokus – Margenplus im Halbjahr

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Umsätze runter, Erträge rauf – Onlinereifenhändler Delticom setzte seine „verstärkte Ausrichtung des Geschäfts auf Profitabilität“ im ersten Halbjahr fort (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs um 9,5 Prozent, wobei rund ein Zehntel davon auf die Entkonsolidierung der DeltiLog GmbH zum 30. September 2025 entfiel, konnte die Delticom AG im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres ihre Ertragssituation verbessern. Wie es dazu aus Sehnde bei Hannover heißt, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, legte das EBITDA um 6,6 Prozent, das um Sondereffekte bereinigte operative EBITDA immerhin noch um 5,2 Prozent zu. Daraus ergibt sich für den Onlinereifenhändler, der unter anderem Shops wir Reifendirekt.de für Endverbraucher oder Autoreifenonline.de für B2B-Kunden betreibt, eine verbesserte EBITDA-Marge, die nach 2,2 Prozent im Vorjahreshalbjahr nun bei 2,6 Prozent steht.

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