Herth+Buss Mobility Solutions ernennt neuen Geschäftsbereichsleiter Vertrieb

Mit Wirkung zum 1.Juli 2026 hat Herth+Buss Mobility Solutions Michael Lauxmann zum Geschäftsbereichsleiter Vertrieb sowie Prokuristen ernannt. In dieser Funktion ist er künftig Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens, zu der außerdem weiterhin Holger Drewing (geschäftsführender Gesellschafter), Jens Drewing (geschäftsführender Gesellschafter), Oliver Lewerentz (Kaufmännischer Leiter) und Michael Schütz (Leiter Vertrieb und Marketing) gehören. Die personelle Veränderung sei „im Rahmen einer frühzeitig geplanten Nachfolgeregelung“ erfolgt, heißt es dazu vonseiten des Werkstattausrüsters. Denn Michael Schütz, der seit 46 Jahren bei Herth+Buss tätig ist und seit dem Jahr 2013 den Geschäftsbereich Vertrieb leitet, werde sich in absehbarer Zeit in den Ruhestand verabschieden. Mit Michael Lauxmann übernehme „ein langjähriger und bestens mit dem Unternehmen vertrauter Mitarbeiter schrittweise die Verantwortung“. Lauxmann ist seit knapp 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für Herth+Buss tätig und verantwortet bereits seit zehn Jahren als Export Sales Director den internationalen Vertrieb.

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