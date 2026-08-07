Bridgestone unterstützt Motorrad-Action-Team-Perfektionstraining mit Expertise

Das Action-Team-Perfektionstraining der Zeitschrift Motorrad zählt zu den festen Größen im Bereich der Motorradfahrtrainings. Am 22. und 23. Juli 2026 kamen nun rund 200 Motorradfahrer auf der Nürburgring-Nordschleife zusammen, um ihr fahrerisches Können unter professioneller Anleitung weiterzuentwickeln. Als Partner des Trainings unterstützte Bridgestone das Event, brachte seine Expertise rund um moderne Motorradreifen in die Veranstaltung ein und unterstrich damit sein Engagement für mehr Sicherheit auf zwei Rädern. „Das Perfektionstraining auf der Nürburgring-Nordschleife bietet ideale Voraussetzungen, um das eigene Fahrkönnen gezielt weiterzuentwickeln“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe. „Wer sein Motorrad unter professioneller Anleitung in einem sicheren Umfeld besser kennenlernt, gewinnt wertvolle Erfahrung und mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – eine wichtige Grundlage für sicheres Motorradfahren im Alltag.“