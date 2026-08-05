First-Stop-Händlerbeirat tagt bei Handwerkskammer Erfurt

Vergangene Woche tagte der First-Stop-Händlerbeirat gemeinsam mit der First-Stop-Geschäftsführung sowie den Zentralbereichen Marketing, Einkauf und Partnerbetreuung in Erfurt. Im Rahmen der dreitägigen turnusgemäßen Zusammenkunft befassten sich die Teilnehmer unter anderem mit der Weiterentwicklung des Partnersystems sowie der Organisation der anstehenden Neuwahlen des Händlerbeirates, die noch im laufenden Jahr planmäßig anstehen. Außerdem nutzte man die Tagung zu einem Besuch der Handwerkskammer Erfurt, wo bekanntlich derzeit ein neues Ausbildungszentrum für das Vulkaniseurhandwerk entsteht, das noch im Laufe dieses Jahres eingeweiht werden soll. Bei einer Führung erhielten die Teilnehmer unter Leitung von Ausbilder Christian Junker „interessante Einblicke in die Einrichtung“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Den Austausch mit der Handwerkskammer sowie die gewonnenen Eindrücke sieht Rolf Hosefelder, Geschäftsführer von First Stop, als wertvolle Grundlage für die weitere Zusammenarbeit sowie zukünftige Projekte und Schulungen: „Die fachliche Kompetenz unserer Partner zu stärken, ist eines unserer vorrangigen Anliegen für die über 250 Standorte im System.“