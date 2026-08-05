CCC Tours setzt seit zehn Jahren auf Hankook-Busreifen

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Die Busse des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund laufen seit zehn Jahren auf Reifen von Hankook – bis zu 80.000 Kilometer pro Jahr (Bild: Hankook)

Als langjähriger Fahrer des offiziellen Mannschaftsbusses des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist Christian „Schulle“ Schulz fast schon eine Legende. Im „zivilen“ Leben ist er Inhaber des Dortmunder Busunternehmens CCC Tours. Seinen eigenen Fuhrpark von 31 Fahrzeugen rüstet er seit zehn Jahren mit Hankook-Reifen aus – „aus guten Gründen“, wie dazu der Hersteller betont.

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