https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Die-Busse-des-Fussball-Bundesligisten-Borussia-Dortmund-laufen-seit-zehn-Jahren-auf-Reifen-von-Hankook.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-05 08:55:282026-07-27 17:04:07CCC Tours setzt seit zehn Jahren auf Hankook-Busreifen
CCC Tours setzt seit zehn Jahren auf Hankook-Busreifen
Als langjähriger Fahrer des offiziellen Mannschaftsbusses des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist Christian „Schulle“ Schulz fast schon eine Legende. Im „zivilen“ Leben ist er Inhaber des Dortmunder Busunternehmens CCC Tours. Seinen eigenen Fuhrpark von 31 Fahrzeugen rüstet er seit zehn Jahren mit Hankook-Reifen aus – „aus guten Gründen“, wie dazu der Hersteller betont.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!