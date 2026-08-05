Heuver Banden bringt neue Ausgabe seines Landwirtschaftsreifenbuches heraus

Heuver Banden hat die nun bereits vierte Ausgabe seines Landwirtschaftsreifenbuches präsentiert. Diese soll „an den Erfolg der vorherigen Ausgaben anknüpfen“ und enthält dementsprechend eine aktuelle und umfassende Übersicht über Landwirtschaftsreifen verschiedener Marken. Das gedruckte Buch erscheint auf Niederländisch, Deutsch und Französisch. Die überarbeitete Ausgabe enthält etwa Verweise auf relevante Internetseiten, darunter die verschiedenen Markenseiten, und die Wissensdatenbank. Dort finden sich zahlreiche weitere praktische und fachliche Artikel rund um Landwirtschaftsreifen.

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