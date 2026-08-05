Bohnenkamp will Produktvielfalt auf Steinexpo-Messe „direkt erlebbar machen“

Bohnenkamp will sich auf der kommenden Steinexpo-Messe als „Spezialist für Reifen, Räder und Felgen im Erdbewegungs- und Baustellenbereich“ präsentieren und auf seinem Messestand sein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio vorstellen. Die Kernmarken BKT und Maxam sollen dabei im Zentrum des Messeauftritts stehen. „Mit den vielseitigen Profilen dieser beiden starken Marken deckt Bohnenkamp lückenlos jeden Bedarf auf der Baustelle und im harten Geländeeinsatz ab“, heißt es dazu vonseiten des in Osnabrück ansässigen Großhändlers.

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