Kumho Tire steigert Europa-Umsätze im Quartal um fast ein Fünftel

Kumho Tire konnte sich im zurückliegenden zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres überaus positiv entwickeln. Dies trifft insbesondere auf die Umsätze des aus Südkorea stammenden Reifenherstellers zu. Während das Unternehmen hier insgesamt ein Plus von 9,1 Prozent verzeichnete, legte der Umsatz in der Region Europa gleichzeitig sogar um stattliche 18,1 Prozent zu.

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