https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Da-der-operative-Gewinn-von-Kumho-Tire-im-zweiten-Quartal-nur-um-vier-Prozent-anstieg-gab-die-Umsatzrendite-auf-137-Prozent-nach-.webp 1409 1880 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-05 10:03:512026-08-05 10:03:51Kumho Tire steigert Europa-Umsätze im Quartal um fast ein Fünftel
Kumho Tire steigert Europa-Umsätze im Quartal um fast ein Fünftel
Kumho Tire konnte sich im zurückliegenden zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres überaus positiv entwickeln. Dies trifft insbesondere auf die Umsätze des aus Südkorea stammenden Reifenherstellers zu. Während das Unternehmen hier insgesamt ein Plus von 9,1 Prozent verzeichnete, legte der Umsatz in der Region Europa gleichzeitig sogar um stattliche 18,1 Prozent zu.
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