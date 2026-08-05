Kumho Tire steigert Europa-Umsätze im Quartal um fast ein Fünftel

Da der operative Gewinn von Kumho Tire im zweiten Quartal ‚nur‘ um vier Prozent anstieg, gab die Umsatzrendite auf 13,7 Prozent nach (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Kumho Tire konnte sich im zurückliegenden zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres überaus positiv entwickeln. Dies trifft insbesondere auf die Umsätze des aus Südkorea stammenden Reifenherstellers zu. Während das Unternehmen hier insgesamt ein Plus von 9,1 Prozent verzeichnete, legte der Umsatz in der Region Europa gleichzeitig sogar um stattliche 18,1 Prozent zu.

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