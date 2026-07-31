AZuR prämiert die ersten „Loop-the-Tyre“-Award-Gewinner in Köln

Anfang des Jahres hat die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) „kreative Vordenker“ aufgefordert, sich an dem „Loop the Tyre“ genannten Gründerwettbewerb zur Kreislaufwirtschaft zu beteiligen. Auf der jüngsten Tire Cologne nun hat AZuR die Gewinner der Premieren-Awards ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte Machine-Vision.io aus Reutlingen. Das Start-up entwickelt KI-gestützte Systeme zur automatisierten Bewertung, Klassifizierung und Sortierung von Gebraucht- und Altreifen. Mithilfe moderner Bildverarbeitung, Laserscanner und künstlicher Intelligenz erkennt die Technologie unter anderem Reifenhersteller, Reifengröße, Profiltiefe, Produktionsdatum sowie Beschädigungen und Verschleiß. Dadurch können Reifen objektiv bewertet und gezielt der Wiederverwendung, Runderneuerung oder der mechanischen Reifenverwertung zugeführt werden. Ergänzt wird die Lösung durch digitale Plattformen zur Verwaltung und Vermarktung von Reifenbeständen. Für ihr System hat Machine-Vision.io nun das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro erhalten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen