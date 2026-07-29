Delticom warnt erneut vor betrügerischen „Fantasieangeboten“

Einmal mehr nutzen Betrüger Logos, Unternehmensdaten und Namen von Mitarbeitern der Delticom AG, um gefälschte Angebote im Namen des Onlinereifenhändlers im Markt zu verbreiten. „Die Angebote stammen nicht von Delticom“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Besonders auffällig seien „angebliche Restpostenkataloge, Bestellungen außerhalb der bekannten Onlineshops sowie Zahlungsaufforderungen auf Konten von Privatpersonen“, mahnt Delticom zur Vorsicht gegenüber kursierenden „Fantasieangeboten“ und ergänzt: „Unsere Bitte: Prüfen Sie Absenderadresse und Zahlungsdaten sorgfältig. Überweisen Sie bei Zweifeln kein Geld und nehmen Sie über die Ihnen bekannten offiziellen Kontaktdaten direkt mit Delticom oder dem jeweiligen Onlineshop Kontakt auf.“ Kunden, die bereits eine dieser betrügerischen Nachrichten erhalten hätten, sollten diese „nicht beantworten, keine Anhänge oder Links öffnen und den Vorgang gegebenenfalls seiner Bank und der Polizei melden“. Erst Anfang dieses Jahres hatte das Unternehmen mit Sitz in Sehnde bei Hannover eine ähnliche Warnung veröffentlicht.