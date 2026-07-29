Autodoc bringt seine Marketplace-Plattform nun auch in Polen an den Start

Nachdem der Berliner Onlinehändler und Direktverkäufer Autodoc Anfang des vergangenen Jahres mit seinem neuen Plattformmodell Autodoc Marketplace in Frankreich Premiere feiern konnte, hat sich das Angebot für Drittanbieter auch in weiteren europäischen Märkten etabliert, so etwa auch in Deutschland und Österreich. Nun geht Autodoc Marketplace auch in Polen an den Start, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Somit könnten nun auch Kunden in Polen – neben Kunden in zehn weiteren Ländern – auf dem Marktplatz „von einer noch größeren Produktauswahl und wettbewerbsfähigen Preisen profitieren“. Die Expansion bringe Autodoc „seinem Ziel näher, das führende Tech-Ökosystem für Fahrzeugteile und -zubehör in Europa zu werden“, heißt es dazu.