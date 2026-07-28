Yokohama Rubber bleibt Erstausrüster auch beim neuen Mazda MX-5

Der neue Mazda MX-5, der seit Juni auch in Europa vermarktet wird, kommt unter anderem auch auf Reifen von Yokohama Rubber auf den Markt. Wie der japanische Hersteller dazu mitteilt, liefere man für die Erstausrüstung des Roadsters Reifen vom Typ Advan Sport V107 in der Größe 195/50R16 84V. Damit setzt Yokohama Rubber seine bereits der Einführung des allerersten MX-5 1989 laufenden Partnerschaft fort.