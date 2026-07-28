Mehr als ein Reifen: Michelin enthüllt Weltneuheit auf der IAA Transportation

Mit gleich mehreren neuen Nutzfahrzeugreifen will Michelin eigenen Worten zufolge sein Portfolio für Fernverkehr, Regionaltransport sowie Personenbeförderung „schärfen“ und dabei die Faktoren „verbessern, die im Alltag über Langlebigkeit, Rentabilität (TCO), einen geringeren ökologischen Fußabdruck und Zuverlässigkeit entscheiden“. Auf der kommenden IAA Transportation, die vom 15. bis zum 20. September wieder in Hannover stattfindet, will das Unternehmen jedoch nicht nur neue Reifen vorstellen. Michelin will Messebesuchern außerdem Lösungen zeigen, die weit über das Thema Reifen hinaus gehen – inklusive der Live-Demonstration einer Weltneuheit, die – so ist aus dem Markt zu hören – auf Nutzfahrzeugreifen spezialisierten Händlern ein besonderes Serviceangebot ermöglicht.

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