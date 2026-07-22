Batterieladegerät „CS One (Gen 2)“ wird Teil des BMW-Ersatzmarktportfolios

Die für Batterieladelösungen vor allem im Fahrzeugbereich bekannte schwedische Marke CTEK hat eine Vereinbarung mit der BMW Group geschlossen: Der Anbieter wird künftig sein Batterieladegerät „CS One“ zweiter Generation für das Aftermarket-Portfolio des Automobilherstellers liefern. Bestandteil der Zusammenarbeit ist eine lizenzierte Version besagten Produktes, die in ausgewählten Märkten erhältlich sein wird insbesondere für das Laden von Fahrzeugen über ausgewählte BMW-Aftermarket-Kanäle. Die Auslieferung der entsprechenden Ausführungen soll im dritten Quartal erfolgen, sodass das Gerät ab dann über ausgewählte Aftermarket-Kanäle der BMW Group erhältlich ist. Es verfügt demnach über CTEKs Adaptive Charging Technology (APTO), die den Ladevorgang automatisch an den jeweiligen Batterietyp anpasst und dadurch das Laden nach Unternehmensangaben „besonders einfach und effizient macht“.

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