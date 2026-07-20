Ein „Erbsenzähler“ macht Feierabend: Dirk Hülsegge geht in den Ruhestand

Mit dem letzten Arbeitstag von Dirk Hülsegge endet eine Ära im deutschen Reifen- und Felgenhandel. Aus diesem Anlass traf sich der langjährige Einkaufsleiter der Reifencom GmbH mit seinem langjährigen Wegbegleiter Jens Klausdeinken in Bad Salzuflen – einem Ort, der beide auf unterschiedliche Weise verbindet.

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