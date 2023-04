Dirk Hülsegge: Der Herr der Felgen bei Reifen.com

Dirk Hülsegge ist in der Räderszene bekannt wie ein bunter Hund. Alles, was bei der Reifencom GmbH das Thema Räder betrifft, geht bei dem 58-Jährigen über den Schreibtisch. Und das ist viel, denn neben dem Einkauf für den deutschen Onlineshop Reifen.com und acht weiteren in Europa kümmert er sich auch um die Beschaffung und die Koordination der Felgen für die 37 Filialen in Deutschland zwischen Hamburg und München sowie Frankfurt und Dresden. Im laufenden Geschäftsjahr (geht bis zum 31. März 2023) wurden deutlich mehr als 200 Millionen Euro umgesetzt. 2021 waren es laut Bilanz im Bundesanzeiger rund 180 Millionen Euro, davon rund 23,8 Millionen Euro mit Rädern.

Eigentlich wollte der gelernte Polsterer Verkäufer im Außendienst werden. „Was ich verkaufe, war mir damals erst mal egal. Hauptsache ich konnte etwas verkaufen, unterwegs sein und auch ordentliches Geld verdienen. Mein Schwager hat mir das quasi vorgelebt“, erinnert sich Dirk Hülsegge. Doch so leicht war das nicht. Anfang der 90er-Jahre kamen auf eine Stelle rund 300 bis 400 Bewerbungen. „Und da bin ich dann oft auf dem letzten Ende doch noch rausgeflogen, da ich ja keine kaufmännische Ausbildung hatte.“ Nicht jedoch bei Heiko Knigge von der Reifen-Center HK GmbH. Der suchte zwei Verkäufer, einer davon wurde am 1. September 1994 Dirk Hülsegge.

