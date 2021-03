Michelin: Maira Zöller ist nun PR-Chefin für die Region Nordeuropa

Michelin hat Maira Zöller Anfang März zur Head of Public Relations für die Region Nordeuropa befördert. Maira Zöller war von 2017 an für die Kommunikation des Homburger Werks zuständig. Im August 2020 war sie in die Frankfurter Michelin-Zentrale gewechselt, wo sie sich als Pressesprecherin um Business- und Change-Themen in Nordeuropa kümmerte. In der neu geschaffenen Funktion der PR-Chefin verantwortet die 33-Jährige die Pressearbeit des Unternehmens in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und Skandinavien.

