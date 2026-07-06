Rösler Tyre Innovators insolvent

Das Amtsgericht Dortmund hat ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der in derselben Stadt ansässigen Rösler Tyre Innovators GmbH & Co. KG eröffnet. „Wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“, heißt es zur Begründung. Dieser Schritt folgt auf einen offenbar schon Ende April gestellten Antrag des Unternehmens selbst , das im Markt als einer der weltweit führenden Anbieter in Bezug auf die Runderneuerung von EM-Reifen gilt und im vergangenen Herbst eine Kooperation mit Rigdon geschlossen hat. Bei alldem hat das Gericht „Eigenverwaltung angeordnet“. Damit sei die Schuldnerin berechtigt, unter der Aufsicht des Sachwalters – dazu ist der Dortmunder Rechtsanwalt Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger ernannt worden – „die Insolvenzmasse zu verwalten und über sie zu verfügen“.



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