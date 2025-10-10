Rigdon schließt „exklusive Kooperation“ mit Rösler Tyre Innovators

Rösler Tyre Innovators und Rigdon wollen ihre Zusammenarbeit künftig vertiefen und gerade auf Vertriebs-/Verkaufsebene ihre Kräfte bündeln. Wie es dazu in einer „wichtigen Kundeninformation“ heißt, die beide Unternehmen am 30. September verschickt haben, werde Rigdon aus Günzburg künftig die in Dortmund bei Rösler runderneuerten EM-/OTR-Reifen vermarkten. Wie Ridgon-Geschäftsführer Günter Ihle dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, wechselten im Zuge dieser operativen Neuaufstellung Röslers auch 20 Mitarbeiter den Arbeitgeber; eine Übernahme sei nicht geplant, heißt es – wobei es hier eine Ausnahme gibt.

