Runderneuerungsbranche in Köln auch jenseits des AZUR-Stands vertreten

Bekanntlich stand das Thema der Reifenkreislaufwirtschaft – zusammen mit Dienstleistungen – im Mittelpunkt der inhaltlichen Ausrichtung der diesjährigen Tire Cologne und mit ihr die Runderneuerung. Doch während die Allianz Zukunft Reifen (AZUR) das Thema mit inhaltlichen Beiträgen und mit einem Gemeinschaftsstand, an dem immerhin 19 Unternehmen beteiligt waren, großflächig besetzte, nutzten darüber hinaus nur wenige namhafte Unternehmen der Runderneuerungsbranche die Messe für eine eigenständige Präsenz. Zwei wichtige Ausnahmen: Vipal Rubber und die Italmatic Group.

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