Wiener Tradition im „Hotrod“-Look: AEZ interpretiert den Fiaker neu

Altes Kutschenhandwerk trifft auf moderne Ingenieurskunst: Unter dem Titel „Wiener Originale“ hat AEZ Leichtmetallräder ein markantes Designprojekt realisiert. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern Fiaker Paul und Riding Dinner wurde eine traditionelle Wiener Kutsche konstruktiv modifiziert und in einen einzigartigen „Hotrod-Fiaker“ verwandelt. Prägendes Element des spektakulären Umbaus sind die markanten 23-Zoll-Alufelgen des Typs AEZ Tokio (Modell 2026).

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