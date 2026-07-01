Neuer Pirelli-Verwaltungsrat hat Milliardeninvestitionen in den USA auf der Agenda

Auf seiner ersten Sitzung wurde der neue Pirelli-Verwaltungsrat durch das Management über einen mehrjährigen Investitionsplan für die Vereinigten Staaten von Amerika informiert und hat beschlossen, den Plan im Detail auf seiner nächsten Sitzung zu erörtern. Es geht dabei um Investitionen in Höhe von eine bis 1,2 Milliarden US-Dollar (877 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro), mit denen Pirelli in den USA die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten einschließlich der Entwicklung seiner Cyber-Tyre-Technologie bewirken will. In Erwartung des vergangene Woche im Pirelli-Konzern vollzogen Machtwechsels hatte der Reifenhersteller sich grundsätzlich mit den US-Behörden auf die Einführung der Technologie verständigt, was durch den bisherigen Einfluss des Großaktionärs Sinochem aus China in Gefahr war. Der aktuelle Investitionsplan soll das Wachstum des High-Value-Segments in Nordamerika unterstützen und die Local-for-Local-Strategie in diesem Markt stärken, sowie es bereits in China und Europa der Fall sei.