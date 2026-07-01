https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Alcar-Vehicle-List-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-07-01 10:30:172026-06-30 13:53:09Connex: Alcar launcht cloudbasierte Datenplattform für den Reifenservice
Connex: Alcar launcht cloudbasierte Datenplattform für den Reifenservice
Effizienteres Flottenmanagement und optimierte Werkstattprozesse: Der Räderspezialist Alcar bringt mit Connex eine neue Cloud-Lösung auf den Markt, die RDKS-Diagnosetools und Fahrzeugdaten zentral vernetzt. Der Reifen- und Räderservice steht vor wachsenden digitalen Herausforderungen. Um Werkstätten, Reifenfachhändler und Flottenmanager bei der Bewältigung dieser Datenmengen zu unterstützen, führt Alcar die cloudbasierte Datenmanagement-Plattform Alcar Connex ein. Die Neuentwicklung wurde…
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