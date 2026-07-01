Connex: Alcar launcht cloudbasierte Datenplattform für den Reifenservice

Effizienteres Flottenmanagement und optimierte Werkstattprozesse: Der Räderspezialist Alcar bringt mit Connex eine neue Cloud-Lösung auf den Markt, die RDKS-Diagnosetools und Fahrzeugdaten zentral vernetzt. Der Reifen- und Räderservice steht vor wachsenden digitalen Herausforderungen. Um Werkstätten, Reifenfachhändler und Flottenmanager bei der Bewältigung dieser Datenmengen zu unterstützen, führt Alcar die cloudbasierte Datenmanagement-Plattform Alcar Connex ein. Die Neuentwicklung wurde…

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