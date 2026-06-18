Von Entry-Level bis Luxus: Die neue Strategie von GMP

Anlässlich der Tire Cologne hat sich die NEUE REIFENZEITUNG mit Marco Finazzi getroffen, dem Chief Commercial Officer und Head of Design der G.M.P. Group S.r.l., um eine erste Bilanz der Veranstaltung zu ziehen und die strategischen Entwicklungspläne des Räderspezialisten näher zu beleuchten.

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