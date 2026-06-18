https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/GMP-Marco-Finazzi-auf-der-Tire-Cologne.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-18 12:52:552026-06-18 15:34:47Von Entry-Level bis Luxus: Die neue Strategie von GMP
Von Entry-Level bis Luxus: Die neue Strategie von GMP
Anlässlich der Tire Cologne hat sich die NEUE REIFENZEITUNG mit Marco Finazzi getroffen, dem Chief Commercial Officer und Head of Design der G.M.P. Group S.r.l., um eine erste Bilanz der Veranstaltung zu ziehen und die strategischen Entwicklungspläne des Räderspezialisten näher zu beleuchten.
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