Bis Ende Juli friert ATU seine Ölwechselpreise ein

Die Werkstattkette ATU hat angekündigt, dass die Preise für alle in ihren Filialen angebotenen Ölwechselkomplettpakete bis Ende kommenden Monats stabil bleiben sollen. Es wird also versprochen, dass es in den Betrieben des Anbieters bis zum 31. Juli keine Preiserhöhungen diesbezüglich gegeben wird – unabhängig von der benötigten Viskosität. „Verlässlichkeit und Preisfairness sind das Fundament von ATU. Wir wollen unseren Kunden in diesen schwierigen Zeiten Sicherheit geben. ATU bleibt ein Partner, auf den man zählen kann – heute und in der Zukunft“, heißt es dazu vonseiten der ATU-Geschäftsführung.