GRI und Partner starten gemeinsamen Reifentest beim RWZ Herxheim

GRI (Global Rubber Industries) baut sein Engagement im europäischen Agrarmarkt mit laufenden Feldaktivitäten in Deutschland weiter aus. Im Rahmen dieser Bestrebungen unterstützt die jüngste Montage der Green-XLR-Reifen Tests und Evaluierungen in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern in Deutschland.

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