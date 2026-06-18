https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/GRI-Felderprobung-webp-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-18 12:03:392026-06-18 12:03:39GRI und Partner starten gemeinsamen Reifentest beim RWZ Herxheim
GRI und Partner starten gemeinsamen Reifentest beim RWZ Herxheim
GRI (Global Rubber Industries) baut sein Engagement im europäischen Agrarmarkt mit laufenden Feldaktivitäten in Deutschland weiter aus. Im Rahmen dieser Bestrebungen unterstützt die jüngste Montage der Green-XLR-Reifen Tests und Evaluierungen in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern in Deutschland.
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